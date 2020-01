Fourcade holte beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 80. Sieg

Julian Eberhard ist am Donnerstag im Sprint-Bewerb beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding als 18. bester Österreicher geworden. Trotz dreier Fehler beim Liegendschießen holte er dank guter Laufleistung noch Punkte. Martin Fourcade kam fehlerfrei nach zehn Kilometern in 22:41,5 Minuten ins Ziel und feierte seinen schon insgesamt 80. Sieg. In Ruhpolding war es der 12. Triumph für den Franzosen.

SN/APA (AFP/Archiv)/TOBIAS SCHWARZ Fehlerfreier Lauf für Martin Fourcade