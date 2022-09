Frankreich im Finale der Basketball-Europameisterschaft

Frankreich ist am Freitagabend als erstes Team ins Finale der Basketball-Europameisterschaft in Berlin eingezogen. Der Titelgewinner von 2013 und Olympia-Zweite von Tokio deklassierte Polen, die Überraschungsmannschaft im Turnier, mit 95:54 (34:18). Der Gegner im Endspiel am Sonntag wurde ab 20.30 Uhr zwischen Gastgeber Deutschland und Spanien ermittelt.

Frankreich dominierte das Duell mit der polnischen Auswahl, die einer von Österreichs Gegnern in der zweiten Runde der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2025 ist, ab dem zweiten Viertel ganz klar. Der Außenseiter ließ im Gegensatz zu vorangegangenen Auftritten jegliche Treffsicherheit vermissen. 23 Prozent lautete die Quote zur Halbzeit. Weil sich daran nicht wesentlich etwas änderte (32 Prozent am Ende), feierten "Les Bleus" einen gänzlich ungefährdeten Sieg. Topstars wie Evan Fournier und Rudy Gobert hatten dabei mit jeweils weniger als 20 Spielminuten einen kurzen Arbeitstag. Guerschon Yabusele (22) bzw. A.J. Slaughter (9) waren die Topscorer in dem einseitigen Duell. Für Frankreich geht es am Sonntag (20.30 Uhr) um den zweiten kontinentalen Titel nach 2013. Polen hat im Spiel um Platz drei (17.15 Uhr) noch die Chance auf die erste EM-Medaille seit 1967.