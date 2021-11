Frankreich startet mit Niederlage in Billie Jean King Cup

Titelverteidiger Frankreich ist mit einer Niederlage in den Billie Jean King Cup gestartet. Die französischen Tennis-Frauen verloren am Montag in Prag ihr erstes Gruppenspiel gegen Kanada mit 1:2. Im entscheidenden Doppel mussten sich Alize Cornet und Clara Burel dem kanadischen Duo Gabriela Dabrowski/Rebecca Marino 3:6,6:7(6) geschlagen geben. Zuvor hatte die Französin Fiona Ferro gegen Francoise Abanda verloren und Cornet gegen Marino gewonnen.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Cornet gewinnt ihr erstes Einzel im Billie Jean Cup

2019 hatte Frankreich den Teamwettbewerb gewonnen, im vergangenen Jahr war er wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Seit dieser Saison heißt das Event nicht mehr Fed Cup, sondern Billie Jean King Cup.