Frankreich und England in EM-Quali gegen Fußball-Zwerge

Auf die Stars von Vize-Weltmeister Frankreich und England warten zum Saisonabschluss scheinbar leichte Aufgaben. Frankreich (Gruppe B) trifft am Freitag in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Faro/Portugal auf Gibraltar und empfängt am Montag im Stade de France Griechenland. England (Gruppe C) fliegt mit fünf frisch gekürten Champions-League-Siegern nach Malta und will am Montag in Manchester gegen Nordmazedonien den vierten Sieg im vierten Spiel holen.

Frankreich ist vor dem Match gegen Gibraltar entspannt

Die Engländer sind mit Siegen bei Europameister Italien, der diese Woche beim Finalturnier der Nations League engagiert ist, und gegen die Ukraine in die Qualifikation gestartet. Zwei weitere Siege gegen krasse Außenseiter würde die Mannschaft von Teamchef Gareth Southgate schon weit Richtung EURO 2024 in Deutschland bringen. Southgate nominierte mit John Stones, Phil Foden, Kyle Walker, Jack Grealish und Kalvin Phillips fünf Spieler, die am vergangenen Samstag mit Manchester City im Finale gegen Inter Mailand (1:0) die Champions League gewonnen haben. Dagegen fehlt neben einem angeschlagenen Quartett von Chelsea (Reece James, Mason Mount, Ben Chilwell, Raheem Sterling) auch Jude Bellingham. Der 19-jährige Jungstar, der um 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt ist, fällt wegen Knieproblemen aus. Auch für Frankreich sind zwei Siege Pflicht. "Für uns gilt es, sechs Punkte zu holen", betonte Didier Deschamps. Gibraltar sei "zugegebenermaßen nicht der stärkste Gegner, gegen den wir antreten müssen, aber diese drei Punkte haben den gleichen Wert", sagte der Teamchef der "Equipe tricolore". Deschamps wird etwas durchrotieren, was gegen Gibraltar "bedeutet, dass es sich dabei um eine Startelf handelt, die man so nicht erwarten kann".