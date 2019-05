Franzose Peters feierte in Antholz Giro-Solosieg

Der Franzose Nans Peters hat am Mittwoch die 17. Etappe des Giro d'Italia von Commezzadura zum Biathlonstadion in Antholz (181 km) für sich entschieden. Der 25-Jährige aus der AG2R-Mannschaft feierte in Südtirol dank einer erfolgreichen Attacke im Schlussanstieg aus der Fluchtgruppe heraus seinen ersten Profisieg. Die Spitze der Gesamtwertung blieb bei leichten Abstandverschiebungen unverändert.

