Frauenfußball: Red Bull Salzburg in der Evaluierungsphase

Rapid gründet nach 123 Jahren ein Frauenteam, der Männer-Serienmeister bleibt vorerst ein Spielverderber.

Frauenfußball ist en vogue. Hauptverantwortlich dafür ist Österreichs Damen-Nationalteam, das, von hohen Sympathiewerten getragen, mit großen Erwartungen in die am 6. Juli beginnende Europameisterschaft in England geht. Der Zeitpunkt von Rapid könnte also nicht besser gewählt sein, um die Einführung eines grün-weißen Frauen-Teams bekannt zu geben. Bis 2024 will Rapid an der Meisterschaft teilnehmen, verkündete Präsident Martin Bruckner bei der ordentlichen Hauptversammlung der Hütteldorfer zu Wochenbeginn. Die Entscheidung im Präsidium sei einstimmig gewesen, als nächsten Schritt wolle man Ende November ...