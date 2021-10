Frauenlauf: Nach Stöckl-Mosers Aufgabe siegte Wagenleitner

Rundum geglückt ist die Rückkehr des Salzburger Frauenlaufs, den Therese Wagenleitner (ASV Salzburg) gewann. Einzig Conny Stöckl-Moser war am Freitag enttäuscht: Weil das Knie zwickte, gab sie frühzeitig auf.

Zweieinhalb Jahre nach dem bislang letzten Salzburger Frauenlauf feierte das stimmungsvolle Event sein Comeback mit weit über 300 Läuferinnen und Walkerinnen, die auf die 5,5 Kilometer lange Strecke entlang der Salzach gingen. "Ich bedanke mich herzlich bei euch allen, dass wir gemeinsam hier im Volksgarten diesen Neustart setzen", begrüßte Frauenlauf-Veranstalterin Ruth Langer das Teilnehmerinnenfeld. An die Zeit vor Corona gerne angeschlossen hätte auch Conny Stöckl-Moser, die nach langer Verletzungspause klare Favoritin war. "Ich habe mich so sehr gefreut, heute zu laufen", sagte die Pinzgauerin. Nach einem Kilometer wurde sie aber von Knieschmerzen gebremst, sie gab auf.

Den Sieg holte sich damit Therese Wagenleitner in 21:11 Minuten. Die 40-jährige ASV-Salzburg-Athletin sammelt sonst konstant zweite und dritte Plätze, nun feierte sie nach Rupertilauf und Walser Dorflauf bereits ihren dritten Gesamtsieg in drei Wochen. "Ich wäre lieber Zweite geworden und Conny wäre gesund im Ziel, als auf diese Weise zu gewinnen. Es tut mir so leid für sie", bekannte Wagenleitner sportlich fair.

Platz zwei holte Ann-Kathrin Gruber in 21:35. Die österreichische U18-Vizemeisterin über 3000 Meter von der Union Salzburg LA hängte den Lauf an ihre eigentlich schon beendete Wettkampfsaison an. "Es ist fantastisch, dass so ein Event direkt vor der Haustür stattfindet. Da musste ich natürlich dabei sein", sagte die 16-Jährige. Platz drei ging in 21:43 an Judith Helmberger vom Club RunAustria.

Das Lauf.Sport.Fest.Salzburg wird am Samstag und Sonntag mit weiteren Bewerben fortgesetzt, im Volksgarten lädt am Samstag zudem die Bunte Sportpalette zum Ausprobieren vieler Sportarten.



Das Programm

Samstag, 2. Oktober

09.00 Warm-up & Run

13.00-18.00 Bunte Sportpalette

16.30 KidsRun U10

17.00 JuniorRun U12 & U14

17.30 One Mile for a Smile,

Inklusionslauf

18.00 Hervis FamilyRun



Sonntag, 3. Oktober

08.45 Sparkasse Halbmarathon,

Hyundai Relay Challenge

11.30 Siegerehrungen