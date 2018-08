Freiburg im Pokal gegen Cottbus erst im Elferschießen weiter

Der SC Freiburg hat sich gerade noch in die zweite Runde des DFB-Pokals gerettet. Der Fußball-Bundesligist zitterte sich beim Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus am Montag zu einem 5:3 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten war es 2:2, nach 90 Minuten 1:1 gestanden. Der Niederösterreicher Philipp Lienhart wurde bei Freiburg in der 105. Minute eingewechselt und verwertete im Elferschießen sicher.

