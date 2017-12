"Frischer" Schlierenzauer: "Bei Tournee in Schwung kommen"

Gregor Schlierenzauer hat bei der Vierschanzentournee und auch im Startort Oberstdorf schöne Momente seiner Karriere erlebt. "In Oberstdorf überwiegen die positiven Emotionen. Aber das ist Geschichte", sagte der zweifache Gesamtsieger am Donnerstag im Teamhotel. Nach einer Verletzung bemüht er sich um den Anschluss an die Spitze. "Mein großes Ziel ist es, während der Tournee in Schwung zu kommen."

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann "Schlieri" und Kollegen packen es an