Frölunda gewinnt zum vierten Mal Champions Hockey League

Die Frölunda Indians haben ihren Titel in der Champions Hockey League verteidigt. Der Club aus Göteborg setzte sich am Dienstag im Finale beim Mountfield HK aus der tschechischen Stadt Hradec Kralove mit 3:1 durch. Für Frölunda ist es in der Champions League des europäischen Eishockeys der vierte Titelgewinn in den vergangenen fünf Jahren.

Die Basis zum Sieg legten die Schweden mit einem Zwischenspurt am Ende des ersten Drittels. Durch ein Powerplay-Tor der Tschechen früh in Rückstand geraten, erzielten sie innerhalb von weniger als drei Minuten drei Tore. Danach fielen keine Treffer mehr. In der Gruppenphase hatten Frölunda und Mountfield auch gegen die Graz 99ers gespielt. Dabei gelang den Steirern zum Auftakt ein überraschender 6:5-Sieg n.P. beim schwedischen CHL-Rekordchampion. Es sollte der einzige Erfolg der Grazer in der Gruppe bleiben. Quelle: Apa/Sda