Froome vor Giro-Gesamtsieg - Großschartner Etappendritter

Der Brite Chris Froome steht vor seinem ersten Triumph beim Giro d'Italia. Der Sky-Profi verteidigte am Samstag auf der vorletzten Etappe der 101. Italien-Radrundfahrt sein am Vortag erobertes Rosa Trikot problemlos und geht mit 46 Sekunden Vorsprung in die Schlussetappe. Der Niederösterreicher Patrick Konrad verbesserte sich auf Rang sieben, aufgezeigt hat aber auch Felix Großschartner.

