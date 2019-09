Früher Saisonstart für Straka - US-PGA-Tour 2020 beginnt

Nur 18 Tage nachdem sich Rory McIlroy zum FedEx-Cup-Champion gekrönt hat, beginnt am Donnerstag mit der Greenbrier Classic in West Virgina die US-PGA-Tour 2020. Mit dabei ist auch Sepp Straka. Österreichs Golf-Ass hat sich gleich in seiner Rookie-Saison erneut die Tourkarte gesichert. Die Classic ist das erste von 49 offiziellen FedEx-Events, gleich elf davon finden schon bis Ende November statt.

Straka hatte sich im Vorjahr über die zweite Liga als erster Österreicher für die PGA-Tour qualifiziert, hatte dann beim Debüt in Napa/Kalifornien gleich als Sensations-Führender beeindruckend los gelegt. Später qualifizierte sich der gebürtige Wiener und Doppel-Staatsbürger für die US Open und damit sein erstes Major-Turnier. Im Juli legte Straka als Dritter in Kentucky sein bisher bestes Ergebnis auf der wichtigsten und bestbezahlten Golf-Tour der Welt nach und sicherte sich mit einem abschließenden Turnier-Marathon dank fast einer Million Dollar Preisgeld auf Anhieb den Verbleib in der obersten Liga des Golfs.

Nummer eins beim mit 7,5 Mio. Dollar dotierten PGA-Event in Sulphur Springs ist der Weltranglisten-Zehnte Bryson DeChambeau (USA). Viel Augenmerk liegt auf dem früheren US-Amateurchampion Viktor Hovland, der junge Norweger gibt sein Debüt als Mitglied der US-Tour. Die PGA-Tour hat auch wegen Olympia 2020 ein dicht gedrängtes Programm, findet das Herren-Turnier im Kasumigaseki Country Club in Saitama doch vom 30. Juli bis 2. August und damit zwei Wochen nach den British Open und nur zwei Wochen vor dem Beginn des FedEx-Cup-Play-offs statt. Die PGA-Saison endet auch 2020 bereits Ende August.

Neu ist unter anderem, dass nun auch auf der PGA-Tour die Driver auf ihre Legalität hin überprüft werden. Auch auf rascheres Spieltempo wird intensiver geachtet. Vergangenen August war ein Video viral gegangen, das zeigte, wie sich DeChambeau für einen Putt mehr als zwei Minuten Zeit nahm. Während Asse wie der Weltranglisten-Erste Brooks Koepka und sein Verfolger McIlory eine intensive Saison vor sich haben, wird man Masters-Sieger Tiger Woods nicht so häufig am Start sehen. Der US-Superstar wird kurz vor dem Jahreswechsel am 30. Dezember 44 Jahre alt.

Während die PGA-Tour schon diese Woche mit dem nun 26-jährigen Straka in die neue Saison startet, ist die aktuelle Europa-Tour noch voll am Laufen und endet erst am 24. November mit der Tour-Championship in Dubai. Der zweifache Saisonsieger Bernd Wiesberger ist als aktueller Race-Zweiter ebenso bereits fix für den Start der hoch dotierten Dreier-Finalserie in der Türkei, Südafrika und Dubai qualifiziert wie der im Race auf Platz 44 liegende Matthias Schwab. Die Top 70 der Jahreswertung legen ab 7. November in Antalya los. Danach wird das Feld um je zehn Spieler reduziert. Diese Woche pausieren beide Österreicher.

