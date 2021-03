Frühes Aus für Schnetzer beim zweiten Wagrain-Stopp

Litauen und die Ukraine holten sich den Sieg beim zweiten Stopp der European Tour im Snow Volley in Wagrain. Die Österreicher gingen diesmal leer aus.

Bei Traumwetter gab es bei der Talstation des "Flying Mozart" auch am Finaltag packende Duelle. Für eine Überraschung sorgten die Litauerinnen Kovalskaja, Grudzinskaite und Nauduzaite. Sie bezwangen im Halbfinale das türkische Trio 2:1 und siegten im Finale gegen Tschechien mit 2:0. Österreich 2 in der Besetzung Freiberger/Fink/Poschenreithner belegte den fünften Platz. Beim ersten Tourstopp hatte das rot-weiß-rote Trio die Bronzemedaille gewonnen. Österreich 1 (Gschöpf/Hollaus/Feichter/Preiml) wurde Siebte.

Bei den Herren schlug sich Russland erneut ins Finale durch. Anders als vor einer Woche mussten sich Bakhnar, Daianov, Bobrikov und Mikhalev allerdings mit Silber begnügen. Sie zogen gegen das ukrainische Team Bokshan/Skukis/Kuzmin/Sverediuk mit 0:2 (11:15, 12:15) den Kürzeren. Für die Ukraine war es das zweite Edelmetall nach Bronze am vergangenen Sonntag. Als bestes heimisches Team belegte Österreich 2 (Mader/Seiser/Temper) Rang neun. Für die Silbermedaillengewinner des 1. Tourstopps, Kindl/Schnetzer/Seiser, war bereits in der Gruppenphase Endstation gewesen. Die Schweiz (1:2) und Slowenien (0:2) waren zu stark für die Mannschaft um den Unteracher Profi Florian Schnetzer.

Wagrain bleibt weiter der Hotspot der Schnee-Volleyballer. Am ersten März-Wochenende steigt hier die erste ÖVV-Staatsmeisterschaft im Snow Volleyball.