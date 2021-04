Fünfter Platz ist für PSV-Girls nach Auswärtssieg nah

Nach einer Saison mit Coronafällen, Quarantäne, Zwangspausen, Terminchaos und jüngst noch einem Dopingfall kann die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg nichts mehr beeindrucken. Im Hinspiel um den fünften Platz in der Frauen-Bundesliga bei den Klagenfurt Wildcats musste Lea Shevkenek, nach überstandener Corona-Infektion noch geschwächt, im dritten Satz w.o. geben. Patricia Maros rückte auf die Zuspieler-Position, Erna Garibovic sprang als Hauptangreiferin ein. So wurde das 3:1 (18, 18, -21, 19) nach Hause gebracht. "In Klagenfurt haben wir gezeigt, dass wir ein verschworenes Team geworden sind", sagte Trainer Uli Sernow. Letzter Akt in einer verrückten Saison: Das Rückspiel am Samstag (17.30, ULSZ Rif).