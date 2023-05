Für Frauen ist Laufen Genuss, nicht Qual

Die Salzburger Lauffestspiele sind weiblicher denn je. Auch beim Frauenlauf besonders im Blickpunkt stehen laufende Mütter.

Es war anno 1976, als in Salzburg erstmals ein Marathon stattfand. Unter den 120 Teilnehmern war Irmgard Schuster eine Exotin. Die Sportlehrerin lief in beachtlichen 3:10 Stunden ins Ziel, und der SN-Berichterstatter vermerkte: "Bei ihr hatte man nie den Eindruck, dass sie sich quälte." Was in einer Zeit, in der Marathons noch einer Handvoll meist verbissen kämpfender Asketen vorbehalten waren, fast einer Beleidigung gleichkam.

Irmgard Schuster war ihrer Zeit voraus, nicht nur als Genussläuferin, sondern auch als Frau im Langstreckenlauf. Heute sind je nach Strecke 25 bis 50 Prozent der Teilnehmer weiblich und willkommener denn je. Sie schreiben außergewöhnliche Laufgeschichten wie etwas Sensations-Staatsmeisterin Luzia Ludwig 2022 und schaffen oft in beeindruckender Manier den Spagat zwischen Leistungssport, Beruf oder Studium und Familie.

Das Salzburger Marathonwochenende startet schon traditionell am Freitag (19.15, Volksgarten) mit dem Frauenlauf. Für die meisten Teilnehmerinnen ist der 5-Kilometer-Bewerb der Einstieg in gemeinsame Bewegungs- und Wettkampferlebnisse. Geht es für den Großteil der Frauen vor allem ums Dabeisein, hat Conny Stöckl-Moser eine Serie zu verteidigen. Die Pinzgauerin ist nach der Geburt von Sohn Adrian vorigen Herbst zwar gerade erst aus der Babypause zurück, hat sich aber ein ambitioniertes Programm vorgenommen: Auch den Inklusionslauf am Samstag sowie den Halbmarathon am Sonntag will die 26-Jährige bestreiten.

Als Stöckl-Moser den Salzburger Frauenlauf im Vorjahr gewann, war sie bereits schwanger. Sie beging mit der Ukrainerin Inna Loseva (Mutter einer Tochter) und der Salzburgerin Therese Wagenleitner (Mutter zweier Töchter) auf dem Stockerl sozusagen einen zweiten Muttertag. "Ich bin in der Schwangerschaft so lange gelaufen, wie es mir gutgetan hat", sagt Stöckl-Moser. Noch im fünften Monat war sie Klassensiegerin eines Halbmarathons.

Im Dezember will die Pinzgauerin gemeinsam mit ihrem Mann Andreas den Valencia-Marathon laufen. Es gilt für sie auch, sich den Salzburger Landesrekord über die Königsdistanz zurückzuholen. Den hat seit wenigen Wochen Eva Wutti inne, die als Mitglied des Salzburger ClubRunAustria in Wien 2:37:49 Stunden lief. Die von Johannes Langer trainierte gebürtige Kärntnerin, die in Salzburg auf der Startliste für Frauenlauf und 10-Kilometer-Bewerb steht, fügt sich als Mutter und Jus-Studentin mit Teilzeitjob in die Liste der Multitasking-Läuferinnen ein.

Stress und Belastung sollen zumindest am Freitagabend einmal kein Thema sei. Beim Frauenlauf sorgt schon das Aufwärmen zu Salsa-Rhythmen für chillige Stimmung. Das gefällt auch Conny Stöckl-Moser, die sich über viele Mitläuferinnen freut: "Ich bin immer gerne dabei, weil ich die besondere Atmosphäre des Salzburger Frauenlaufs genieße. Es ist ein Laufevent zum Genießen. Durch das geringere Konkurrenzdenken ist die Stimmung viel entspannter."

Lauffestspiele - der Zeitplan

Freitag, 19. Mai

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

19.15 Uhr: Salzburg Frauenlauf (5,5 km)

20 - 21.30 Uhr: Siegerinnenehrung, Welcome Party mit DJane Sarah Viola



Samstag, 20 Mai

8.30 Uhr: Cup&Cino Frühstückslauf (Eisarena Volksgarten)

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

12 bis 19 Uhr: Bunte Sportpalette (Volksgarten)

15.15 Uhr: Mini-Marathon und Junior-Marathon (Volksgarten)

18.30 Uhr: #OneMileForASmile Inclusion Rund by Coca-Cola (Volksgarten)

20 bis 21.30 Uhr: Integrations-Party mit DJ



Sonntag, 21. Mai

8.45 Uhr: Start Hervis-10K CityRun (Hostallgasse)

9.00 Uhr: Start Salzburg Marathon, Sparkasse Halbmarathon (Griesgasse)

9.10 Uhr: Start Powerade Staffelmarathon (Griesgasse)

ab 9.15 Uhr: Zieleinläufe (Hofstallgasse)

ab 10 Uhr: Flower Ceremonies

ca. 16.30 Uhr: Veranstaltungsende

Alle Informationen:

www.salzburg-marathon.at