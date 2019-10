Für Kipchoge im Prater auch reguläre Sub-2-Std.-Zeit denkbar

Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge hat am Montag zwei Tage nach seinem historischen Lauf über 42,195 km unter zwei Stunden einen Stadtbummel in Wien absolviert. In der Bundeshauptstadt kam der Kenianer am Samstag unter "Laborbedingungen" auf eine Marke von 1:59:40,2 Stunden und schrieb damit Leichtathletik-Geschichte.

SN/APA (VCM - Leo Hagen)/Leo HAGEN Der Rekordmann besuchte mit seiner Familie u.a. den "Steffl"