Für Ronaldo "Leere Stadien wie Zirkus ohne Clowns"

Cristiano Ronaldo kann den wegen der Corona-Pandemie nahezu leeren Rängen in den Fußball-Stadien überhaupt nichts abgewinnen. "Es ist, als würde man in einen Zirkus ohne Clowns, in einen Garten ohne Blumen gehen", sagte der 35-Jährige nach dem 2:0-Sieg Portugals in Schweden. "Uns Spielern gefällt das nicht, aber ich habe mich schon daran gewöhnt."

SN/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Ronaldo mag es auswärts verspottet zu werden

Der Superstar von Juventus Turin gab zu, dass er sogar die gegnerischen Fans vermisse. "Es ist traurig. Ich mag es, wenn ich in Auswärtsspielen verspottet werde, das motiviert mich", meinte er. "Aber die Gesundheit geht vor und wir müssen das respektieren." Quelle: Apa/Dpa