Für Thiem "Ganze Amerika-Tournee scheiße gelaufen"

Die US Open sind für Dominic Thiem schon nach seinem ersten Match Geschichte und damit ist auch sein Grand-Slam-Jahr 2019 mit einer für ihn sehr unerfreulichen Bilanz zu Ende gegangen. Der noch 25-jährige Niederösterreicher wird erstmals seit Jahren seinen Geburtstag am 3. September nicht in New York feiern, sondern in der Heimat nach endgültiger Gesundung und Formaufbau streben.

SN/APA (AFP/GETTY)/ELSA Thiem musste sich in seinem ersten Match bereits geschlagen geben