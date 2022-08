Für Weißhaidinger gilt nun "Jetzt erst recht"

Nach der großen Enttäuschung mit dem neunten Platz bei der EM in München ist Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger noch mit der Ursachenforschung beschäftigt. Beim Saisonabschluss will er aber zeigen, was er draufhat.

Zwölf Stunden nach dem missglückten Wettkampf im Olympiastadion hat Lukas Weißhaidinger mit seinem Trainer Gregor Högler am Samstag versucht, die Ursachen für das Versagen im EM-Finale zu erklären. "Ich bin noch ein bissl in Schockstarre", zeigte sich der Olympiadritte etwas ratlos. Er hatte nach zwei ungültigen Versuchen im dritten Anlauf um 30 Zentimeter zu wenig geworfen, um noch unter den ersten acht zu bleiben. Damit war der Wettkampf für ihn - wie schon vor einem Monat bei der WM in Eugene - frühzeitig beendet.

Die plausibelste Grund für Sportler und Trainer: Ein Überschuss an Kraft, der es für Weißhaidinger schwieriger macht, beim Abwurf auch im Kreis stehen zu bleiben. "Ich komme heute von einer anderen Seite als in früheren Jahren. Es war viel mehr da", erklärte der Oberösterreicher selbst. Habe er einst alles reinwerfen müssen, um weite Würfe zu machen, sei jetzt Herausnehmen und Dosieren angesagt. Högler sagt: "Wir sind extrem am Limit." So habe "Luki" im ersten Versuch dann knapp übertreten, weil er das Gleichgewicht verloren hatte. Dieser Wurf wäre auf etwa 65 Meter gegangen, was für den Verbleib im Bewerb gereicht hätte. Im zweiten Versuch blieb er mit dem Fuß hinten hängen. Högler: "Das passiert auch nur, wenn du Extrempositionen einnimmst. Was weh tut: Wir sind gut und können aber nicht abliefern." Sein Schützling erklärte: "Die Fläche für Fehler wird immer kleiner."

Am Kopf sei es nicht gelegen, auch die vielen mitgereisten Fans habe er nicht als Belastung, sondern als zusätzliche Motivation gesehen: "Es ist schon toll, dass überall im Stadion so viele rot-weiß-rote Fahnen zu sehen waren." Wie gut er drauf war, zeigte Weißhaidinger beim Einwerfen, wo er knapp 70 Meter erreichte - sein offizieller Rekord liegt bei 69,11 Metern. "Vielleicht werfen wir künftig gar nicht mehr ein oder schieben den Aufwärmer in den Wettkampf rein", merkte Högler scherzhaft an.

Eine andere Taktik kann Weißhaidinger bei seinem Saisonfinish, dem Finale der Diamond League in Zürich am 8. September, zeigen. Davor will er den Diskus einmal ein paar Tage nicht in die Hand gewinnen und Abstand gewinnen. "Ich habe mir verdient, dort hinzufahren. Nur sechs Diskuswerfer sind dort dabei, er gehört also zu einem erlauchten Kreis. In Zürich gelte es dann, die Stellschrauben noch feiner zu justieren, erklärt der Coach. "Wir müssen das Kräftespiel regulieren, weil der Wurfkreis wird nicht kleiner." Zuversichtlich mache ihn, dass Lukas Weißhaidinger die Kraft und die Fitness habe, um abzuliefern.