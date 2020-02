Fury entthronte Wilder als WBC-Schwergewichts-Weltmeister

Der Brite Tyson Fury ist neuer WBC-Schwergewichts-Weltmeister. Der 31-jährige Engländer entthronte am Samstag (Ortszeit) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den langjährigen 34-jährigen US-amerikanischen Titelträger Deontay Wilder durch technisches K.o. in der 7. Runde. Für Wilder war es in seinem 43. Kampf die erste Niederlage. Fury ist in allen seinen nun 31 Kämpfen unbesiegt geblieben.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Fury trat furios auf