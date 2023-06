Fußball-Club-WM mit 32 Teams 2025 in den USA

Die reformierte Club-Weltmeisterschaft 2025 findet in den USA statt. Der Mitgastgeber der WM im darauffolgenden Jahr bekam vom Council des Fußball-Weltverbandes FIFA am Freitag den Zuschlag. Die Entscheidung in einer Videokonferenz fiel einstimmig. Gespielt wird die Club-WM dann erstmals mit 32 Mannschaften, das Turnier wird auch nur noch alle vier Jahre ausgetragen.

Die Entscheidung zugunsten der USA sei auch getroffen worden, um die Synergieeffekte als WM-Mitgastgeber 2026 zu maximieren, hieß es von der FIFA. In einem nächsten Schritt sollen die Termine, Spielorte und der Spielplan mit den verantwortlichen Interessengruppen finalisiert werden. Die vergangene Auflage der Club-WM mit sieben Teilnehmern fand im heurigen Februar in Marokko statt, den Titel gewann Real Madrid mit David Alaba. Die kommende Auflage mit dem gleichen Format wird im Dezember in Saudi-Arabien ausgetragen.