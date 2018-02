Futuristische Maskotten für Sommerspiele 2020 in Tokio

Zwei futuristische Wesen mit großen Kulleraugen sind Japans Maskottchen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Das an japanische Manga-Comics erinnernde Pärchen wurde von Schulkindern des Landes ausgewählt. 200.000 Klassen an rund 16.000 Schulen konnten aus drei Kandidatenentwürfen auswählen, wobei jede Klasse eine Stimme hatte.

SN/APA (AFP)/TORU YAMANAKA Designer Ryo Taniguchi präsentiert die Maskottchen