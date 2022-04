Gall bei Tour of the Alps weiter auf Gesamtrang vier

Radprofi Felix Gall hat am Donnerstag bei der Tour of the Alps Gesamtrang vier verteidigt. Der Osttiroler erreichte auf der vierten und vorletzten Etappe über 142,2 Kilometer von Niederdorf nach Kals am Großglockner Platz fünf und landete damit in allen bisherigen Teilstücken unter den Top Ten. Galls Rückstand auf den kolumbianischen Etappensieger Miguel Angel Lopez betrug 15 Sekunden.

SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Gall bei Tour of the Alps auf Podestkurs

Im Gesamtklassement fehlen dem 24-Jährigen 16 Sekunden auf den spanischen Spitzenreiter Pello Bilbao, der am Donnerstag zeitgleich mit Gall ins Ziel kam. Zuvor hatte sich durch das Lesachtal rasch eine 15 Mann starke Spitzengruppe gebildet, die sich auch über den Gailberg Sattel, Lienz und durch das Iseltal mit einem Vorsprung um die zwei Minuten vorne hielt. Dann begann der über zehn Kilometer lange Schlussanstieg nach Kals am Großglockner, und die Favoriten im Gesamtklassement erhöhten im Hauptfeld das Tempo. Zunächst setzte sich der Franzose Thibaut Pinot ab, danach folgte ihm Lopez, der schließlich den Etappensieg einfuhr. Gall war als Fünfter hochzufrieden. "Wieder Top Ten - das Ergebnis bei diesem starken Feld ist für mich ein Wahnsinn. Schön langsam schiebe ich mich in neue Bereiche vor und ich gewinne von Tag zu Tag mehr Selbstvertrauen." Die letzte Etappe geht am Freitag über 114,5 Kilometer mit Start und Ziel in Lienz über die Bühne. "Das wird sehr, sehr hart. Es kann auch regnen, da wird die Höhentaler Pustertaler noch abenteuerlicher", erklärte Gall.