Gardos/Habesohn bei EM im Doppel-Viertelfinale

Die Doppel-Titelverteidiger Robert Gardos/Daniel Habesohn stehen bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Warschau im Viertelfinale. Die zweifachen kontinentalen Titelträger besiegten am Freitag im Achtelfinale als Nummer fünf gesetzt die Italiener Niagol Stoyanov/Mihai Bobocica 3:1 (-10,6,6,5). Am Samstag (10.35 Uhr) geht es nun schon um den Medaillengewinn, Gegner sind die auf Position drei eingestuften Ungarn Adam Szudi/Nandor Ecseki.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Robert Gardos (l.)/Daniel Habesohn stehen im EM-Viertelfinale/Archiv

Gardos und Habesohn wie auch ihre Landsleute Andreas Levenko und davor die topgesetzte Sofia Polcanova hatten Freitagmittag und -nachmittag noch ihre Einzel-Sechzehntelfinalspiele vor sich.