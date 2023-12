Snowboarderin Anna Gasser hat am Samstag (Ortszeit) beim Big-Air-Weltcup in Edmonton (Kanada) den dritten Platz erreicht. Die Doppel-Olympiasiegerin aus Kärnten kam auf 159,25 Punkte. Der Sieg ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (183,25 Punkte) vor der Britin Mia Brookes (167,00 Punkte). Am vergangenen Samstag hatte Gasser bei ihrem persönlichen Saisonstart den Big-Air-Weltcup in Peking gewonnen.

