Gasser schafft locker Qualifikation für Slopestyle-Finale

Snowboarderin Anna Gasser hat sich bei ihrem ersten Olympia-Einsatz in Zhangjiakou nicht fehlerfrei, aber grundsolide präsentiert. Die 30-jährige Kärntnerin erhielt am Samstag für ihren besseren zweiten Lauf in der Slopestyle-Qualifikation 75,00 Punkte und schaffte damit ohne Zittern als Vierte den Aufstieg. Das Finale der Top 12 findet in der Nacht auf Sonntag (2.30 Uhr MEZ/live ORF 1) statt.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Anna Gasser bei ihrem ersten Olympia-Einsatz 2022

Über die Rails waren bei Gassers erstem Durchgang Unsicherheiten erkennbar, was sie später mit Nervosität erklärte. Die Anfangsschwierigkeiten merzte sie aber mit dem zweiten Run aus. Bei extremer Kälte, aber weniger Wind als befürchtet schloss Gasser mit einem "Backside 720 Weddle" und einem nicht weniger souveränen "Frontside 720 Weddle" ab. Quali-Beste war Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland (86,75) vor der Japanerin Kokomo Murase (81,45). "Mir ist ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen. Dass ich bei meinem ersten Run, meinem Sicherheitsrun, so einen Fehler beim Rail einbaue, hätte wirklich nicht sein müssen. Ich habe gewusst, dass der erste nicht fürs Finale reichen würde", sagte Gasser zur APA - Austria Presse Agentur. Im Finale wolle sie die Schwierigkeitsstufen ihrer Tricks steigern: "Ich werde aus dem ersten Flip einen Double machen, am zweiten mache ich auch einen Double und wenn ich das gestanden bin, dann probiere ich am letzten Kicker noch etwas nachzulegen. Den Front Sieben lass ich vielleicht, den könnte ich aber noch auf einen Double 10 aufstocken. Ich muss mir die Verhältnisse anschauen." 2018 hatte Gasser in Pyeongchang die erstmals vergebene Olympia-Goldmedaile im Big Air gewonnen. Im Slopestyle-Bewerb hatte sie wie zahlreiche Konkurrentinnen mit dem böigen Wind zu kämpfen und belegte als Mitfavoritin am Ende nur den 15. Rang.