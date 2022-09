Gasser und Alaba bei Sportlerwahl vor möglichem Triple

Die Bestplatzierten der Wahl zu Österreichs Sportlern des Jahres sind seit Dienstag bekannt. Die Siegerinnen und Sieger werden aber erst am 5. Oktober bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle geehrt. Die Top drei (in alphabetischer Reihenfolge) sind bei den Frauen Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, Skisprung-Gesamtweltcupgewinnerin Sara Marita Kramer und Tischtennis-Doppeleuropameisterin Sofia Polcanova.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Nachfolger für Kiesenhofer und Kriechmayr gesucht

Bei den Männern lauten sie Fußball-Topstar David Alaba von CL-Gewinner Real Madrid sowie die beiden Ski-Olympiasieger Matthias Mayer und Johannes Strolz. Für Gasser (2017, 2018) und Alaba (2013, 2014) wäre es die bereits jeweils dritte Auszeichnung. Alle anderen Genannten stehen vor einer möglichen Premiere. Im Vorjahr gingen die Niki-Trophäen an Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer und Ski-Ass Vincent Kriechmayr. Die drei noch infrage kommenden Teams des Jahres sind aus dem Fußball die ÖFB-Frauen und Männer-Serienmeister RB Salzburg sowie die Skisprung-Teamolympiasieger Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl und Manuel Fettner. Salzburg könnte die Trophäe zum fünften Mal in Serie abräumen. Das ÖFB-Frauenteam hat 2017 schon einmal gewonnen. Die ÖSV-Skispringer lagen zuletzt 2012 ganz vorne. Gewählt wurden die Preisträger wieder von den Mitgliedern der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA). Sie stimmten auch über die Sportlerin des Jahres mit Behinderung Veronika Aigner (Ski Alpin), Carina Edlinger (Langlauf) oder Katrin Neudolt (Badminton) sowie den Sportler mit Behinderung Johannes Aigner (Ski Alpin), Thomas Frühwirth (Handbike) oder Markus Salcher (Ski Alpin) ab. Ebenso werden anlässlich der Fundraising-Gala mit 1.200 Gästen unter anderem auch die Special-Olympics-Athletinnen und -Athleten geehrt. Auch der emotionalste Sportmoment wird mit einem Niki prämiert. "Neben den sportlichen Höchstleitungen sind es die authentischen Emotionen, die uns als Sportfans so fesseln, deswegen widmen wir Teile der Gala den gefühlvollsten Momenten im abgelaufenen rot-weiß-roten Sportjahr", so Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir. Außerdem wird ein Special Award "an einen absoluten Superstar" verliehen, wie Uhlir und Michael Schuen (SMA) ankündigten. Der Name bleibt wie alle anderen Gewinner bis zur Gala geheim. Eine Online-Publikumsabstimmung gibt es hingegen wieder für den Aufsteiger des Jahres. Es stehen Tennis-Nachwuchshoffnung Filip Misolic, Ski-Senkrechtstarter Strolz und Golfer Sepp Straka zur Auswahl. Die Stimmabgabe kann bis 2. Oktober über extra.orf.at erfolgen, ORF 1 überträgt die mit einigen Showacts aufgepeppte Gala wie üblich ab 20.15 Uhr live.