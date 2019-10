Gastgeber Japan erreichte erstmals Rugby-WM-Viertelfinale

Gastgeber Japan hat sich erstmals für das Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Asiaten setzten sich am Sonntag in einem spannenden Spiel mit 28:21 (21:7) gegen Schottland durch, das auch noch auf das Weiterkommen gehofft hatte. Mit vier Siegen aus vier Spielen lagen die Japaner an der Spitze der Vorrundengruppe A. Viertelfinalgegner ist am 20. Oktober Mitfavorit Südafrika.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Jubel bei den Japanern