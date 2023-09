Gauff erreichte Finale der US Open

US-Tennis-Star Coco Gauff hat bei den US Open nach langer Unterbrechung wegen eines Protests durch Klimaaktivisten erstmals das Finale erreicht. Die 19-Jährige setzte sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 6:4, 7:5 gegen Karolina Muchova aus Tschechien durch. In einer hochklassigen Partie verwandelte Gauff nach mehr als zwei Stunden ihren sechsten Matchball. Sie trifft nun auf die Siegerin des Duells zwischen ihrer Landsfrau Madison Keys und Aryna Sabalenka aus Belarus.

