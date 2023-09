Gauff stürmt gegen Ostapenko ins Halbfinale der US Open

Publikumsliebling Coco Gauff hat bei den US Open erstmals das Halbfinale erreicht und darf vom Premieren-Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier träumen. Die 19-jährige US-Amerikanerin deklassierte am Dienstag in der Runde der besten Acht die Lettin Jelena Ostapenko in nur 68 Minuten mit 6:0, 6:2. Im Halbfinale trifft Gauff auf die Siegerin der Partie zwischen French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien und der Rumänin Sorana Cirstea.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Coco Gauff erfreut US-Fans mit dem Halbfinaleinzug

"Es fühlt sich großartig an, ich bin so glücklich. Letztes Jahr habe ich im Viertelfinale verloren, dieses Mal wollte ich es unbedingt schaffen", sagte Gauff und sprach über die besondere Herausforderung gegen Ostapenko. "Es hat sich das ganze Match nicht komfortabel angefühlt, selbst beim Matchball nicht." Die frühere French-Open-Siegerin Ostapenko hatte im Achtelfinale die Titelverteidigerin Iga Swiatek mit ihrem kraftvollen Angriffsspiel bezwungen und damit für den Verlust der Spitzenposition der Polin in der Tennis-Weltrangliste nach dem Turnier gesorgt. Doch gegen Gauff lief überhaupt nichts zusammen. Im ersten Durchgang gelangen der 26-Jährigen nur sieben Punkte, ihr unterliefen 15 vermeidbare Fehler. Nach lediglich 20 Minuten holte Gauff den Auftaktsatz. Anschließend kam Ostapenko etwas besser ins Spiel, schaute aber immer wieder mit einer Mischung aus Frust und Verzweiflung zu ihrem Anhang auf der Tribüne. Gauff, die als jüngste US-Amerikanerin im US-Open-Halbfinale seit Serena Williams 2001 steht, nutzte die Schwächen ihrer wankelmütig spielenden Gegnerin weiter und durfte nach gut einer Stunde jubeln.