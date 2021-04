Gegen die Bewegungsarmut: Laufen mit App in Salzburg

Die Einschränkungen durch die Coronapandemie drücken auf die Motivation, sich sportlich zu betätigen. Auf einer eigenen Strecke entlang der Salzach können nun gemeinsam virtuell Kilometer gesammelt werden.

Initiator Sepp Gruber von "G-Sport" ist selbst als Veranstalter betroffen von den Auswirkungen: Sein Firmentriathlon musste auf Herbst verschoben werden. Auch bei vielen anderen Laufbewerben ist derzeit ungewiss, ob und wann sie stattfinden. Und Homeoffice, Lockdown und die allgemeine Verunsicherung halten viele vom dringend notwendigen Freizeitsport ab. Gruber hat gemeinsam mit dem Betriebssport der Arbeiterkammer Salzburg eine Aktion gestartet, um der Bewegungslosigkeit entgegenzuwirken. Vom 9. April bis 31. Mai kann Jedermann am App-Run Salzburg teilnehmen.

Auf einer vier Kilometer langen Laufstrecke entlang der Salzach zwischen Müllner Steg und Trakl-Steg können Kilometer gesammelt werden. Im Startbereich auf der rechten Salzachseite am Elisabethkai (Höhe BafEP) erfolgt die Anmeldung per QR-Code. Via Handy können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden. Mit einem weiteren Scan im Ziel wird die Laufzeit gespeichert.

Neben der besseren persönlichen Fitness werden fleißige Läuferinnen und Läufer zusätzlich mit einem kleinen Präsent belohnt. Außerdem gibt es für die drei Firmen mit den meisten Teilnehmer/inn/en und für die drei fleißigsten Einzelläufer/inn/en Sonderpreise.