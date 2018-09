Gelungener Start von Karateka Plank in Olympia-Qualifikation

Einen gelungenen Start in die Olympia-Qualifikation hat Karateka Bettina Plank hingelegt. Beim Premier-League-Turnier in Berlin (bis 50 kg) kämpfte sich die 26-jährige Vorarlbergerin trotz eines Handicaps - ihre Operation nach Mittelhandknochenbruch ist eineinhalb Monate her - bis in Runde vier vor, wo sie der Französin Alexandra Recchia unterlag.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Bettina Plank mit gutem Quali-Start nach Verletzung