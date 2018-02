Gelungenes Jagr-Comeback vor 7.500 Zuschauern in Tschechien

Tschechiens Eishockey-Altstar Jaromir Jagr hat am Samstag ein gelungenes Comeback bei seinem Heimatverein HC Kladno, dessen Besitzer er zugleich ist, gefeiert. Der 45-Jährige steuerte vor 7.500 Zusehern beim 7:2-Sieg gegen Benatky nad Jizerou drei Assist bei. Die Zweitliga-Partie war eigens in ein größeres Stadion in Liberec verlegt worden.

SN/APA (AFP/Getty)/Patrick Smith Jagr feierte ein vielbeachtetes Comeback in seiner Heimat