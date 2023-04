Gemischte Gefühle für Prettner/Flachberger

Mit einem Frühstart im ersten Rennen begann die Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca denkbar schlecht für die Salzburger 49er-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger.

Platz sieben im zweiten Lauf des Weltcupevents am Dienstag zeigte dann das wahre Potenzial der Wolfgangsee-Crew.

"Wir sind im ersten Rennen am Start leider etwas drüber gewesen. Das war ein vermeidbarer Fehler. Wir haben da einfach zu viel Risiko genommen. Risiko, das wir in der Qualifikation eigentlich gar nicht hätten nehmen müssen", ärgert sich Steuermann Keanu Prettner. Im zweiten Rennen des Tages holten die beiden Athleten vom Union Yacht Club Wolfgangsee dann einen starken siebenten Platz. "Die Segelleistung war in beiden Rennen gut. Der Bootsspeed passt, die Entscheidungen waren am Punkt. Nach dem "Streicher" dürfen wir uns jetzt einfach nichts mehr erlauben - wir haben uns das Leben unnötig schwieriger gemacht. Das Erreichen der Goldflotte ist weiterhin möglich. Und dafür werden wir morgen alles geben", fügt der Salzburger an.

Auch ihre OeSV-Kollegen Benjamin BIldstein/David Hussl starteten - nach Platz neun zum Auftakt - einmal zu früh. Ihr Protest wurde abgewiesen.