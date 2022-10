Genie und Wahn am Brett: Das Schachduell des Jahrhunderts

Skandalpartien - ganz ohne Analkugeln. Endlich ist der Schachsport wieder in den Schlagzeilen. Nur leider wegen schwerer Betrugsvorwürfe. Das letzte Mal, dass am Brett so die Fetzen flogen, ist genau 50 Jahre her.

SN/ap-picturedesk Hohe Politik, Verschwörungstheorien und seltsame Vögel mit genialem Schachspiel: Boris Spasski (l.) und Bobby Fischer 1972 in Reykjavík.