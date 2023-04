Geoghegan Hart gewinnt Tour of the Alps - Gall Gesamtneunter

Die 5. und letzte Etappe der Tour of the Alps hat einen britischen Tages- und Gesamtsieg gebracht. EF-Education-Profi Simon Carr siegte nach einem Antritt am Mühlbach nach 144,5 km von Cavalese nach Bruneck 53 Sek. vor seinem deutschen Teamkollegen Georg Steinhauser. Tao Geoghegan Hart war gesamt nicht mehr zu gefährden. Der Ineos-Profi feierte bei dieser Alpen-Rundfahrt einen Start-Ziel-Sieg, 22 Sek. vor seinem Landsmann Hugh McCarthy.

Tao Geoghegan Hart souveräner Tour-of-the-Alps-Gesamtsieger/Archivbild

24 Stunden nach dem Etappensieg von Gregor Mühlberger gab es auch leichte österreichische Akzente. Moran Vermeulen holte sich einen Sprint und wurde in der Punktewertung hinter Geoghegan Hart und vor Mühlberger Zweiter. Bester Österreicher auf dem letzten Teilstück wurde Felix Gall zeitgleich mit dem Gesamtsieger (+4:28), gesamt verbesserte sich der von einem Sturz auf der zweiten Etappe beeinträchtige Osttiroler durch das Nichtantreten von Alexander Wlasow (RUS) auf Rang neun (+1:20). "Es ist ganz schön viel passiert die letzten fünf Tage, ziemliche Aufs und Abs", sagte Gall nach der Zieldurchfahrt. "Für einen neunten Gesamtrang sei er nicht da gewesen, der Sturz vom Dienstag samt Nähen der Wunden habe aber schon einiges an Energie gekostet. "Gestern habe ich ziemliche Probleme gehabt, heute war es wieder okay. Ich war ziemlich fertig, es hat sich wie mehr als eine 5-Tages-Rundfahrt angefühlt." Der AG2R-Profi möchte jetzt zwei Tage golfen gehen, dann gehe die Vorbereitung auf den Giro los.