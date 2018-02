Gerald Melzer unterlag beim Sao-Paulo-Auftakt Garcia-Lopez

Der Niederösterreicher Gerald Melzer ist am Montag in der ersten Runde des Sandplatz-Tennisturniers von Sao Paulo ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag im ersten Duell mit dem Spanier Guillermo Garcia-Lopez in 2:04 Stunden 4:6,6:3,3:6. Es ist Melzers zweite Auftaktniederlage in Serie, nachdem er in der Vorwoche in Rio de Janeiro mit Pablo Andujar ebenfalls einem Spanier unterlegen war.

SN/APA/BARBARA GINDL Melzer verlor erneut in Runde eins