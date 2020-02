Gerichtsverfahren um WM-Affäre 2006 beginnt am 9. März

Das Hauptverfahren vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in der WM-Affäre 2006 gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sowie Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi beginnt am 9. März. Geplant sind in Bellinzona zunächst zwölf Verhandlungstage. Dem Quartett wird ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen.

SN/APA (dpa/Archiv)/DB Kunz Schmidt, Zwanziger, Beckenbauer und Niersbach, 2005 noch gut gelaunt