Geschenk zum 50er: Andreas Goldberger trainiert für die Crocodile Trophy

Die Crocodile Trophy in Australien gilt als eine der härtesten Prüfungen für Mountainbiker: Hitze, lange Etappen, Staub und Sand machen den Athleten dabei extrem zu schaffen. Für Andreas Goldberger (Bild) genau das richtige Geburtstagsgeschenk zu seinem bevorstehenden 50er am 29. November. Der ehemalige Skispringer ist heute begeisterter Ausdauersportler und trainiert aktuell für das Abenteuer-Rennen von 5. bis 12. November im australischen Outback. 700 Kilometer und 14.000 Höhenmeter gilt es auf acht Etappen zu absolvieren. Geschlafen wird in Zelten inmitten der Wildnis. Erfinder der Crocodile Trophy ist mit dem dreimaligen Tour-de-France-Teilnehmer Gerhard Schönbacher übrigens ein Österreicher.