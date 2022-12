Geschenktipps: Sportbücher für Weihnachten

Unterhaltsame Biografien, kritische Auseinandersetzungen mit Wüsten-WM und modernem Fußball: Rechtzeitig zu Weihnachten gibt es eine reiche Auswahl an Sportbüchern.



Christoph Biermann: Um jeden Preis. Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute.

Ist das noch mein Fußball? Das haben sich Fans nicht erst angesichts einer bizarren Advent-Weltmeisterschaft in der Wüste von Katar gefragt. Abartig hohe Ablösesummen, fantastische Spielergehälter und eine abgehobene Elite der immer gleichen Clubs als Titelsammler: Christoph Biermann hat schon in seinen Büchern "Die Fußball-Matrix" und "Matchplan" die rasante Entwicklung im Fußball der Gegenwart für Jedermann verständlich gemacht. Er greift das weit verbreitete Unbehagen über den "modernen Fußball" auf und erklärt, warum die Profi-Kickerei heute so ist, wie sie ist.

Der Autor, Jahrgang 1960 und bekennender Fan des VfL Bochum, prangert die Widersprüche und Ungerechtigkeiten im aktuellen Hochglanzfußball an. Er betont aber auch, dass "die Zeit vorher eine dunkle" gewesen sei und Modernisierung daher dringend notwendig war.

SN/kiepenheuer&witsch Um jeden Preis.

Jan Busse/René Wildangel (Hrsg.): Das rebellische Spiel. Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM.

Auch wenn die Wüsten-WM schon wieder Geschichte ist, lohnt sich die Lektüre. Nirgendwo sind Fußball und Politik so eng miteinander verwoben wie in der arabischen Welt. Die Region war vor der WM 2022 als Akteur und als Schauplatz des Fußballs nicht wirklich im Bewusstsein der Europäer. Das Buch spannt den Bogen von Marokko bis in den Iran, von der korrupten WM-Vergabe bis zur Rolle der ägyptischen Ultras, vom arabischen Frühling bis zu den iranischen Frauenprotesten.



SN/die werkstatt Das rebellische Spiel.

Georg Pangl: Mein Theater der Träume. Ein Blick hinter die Kulissen des Fußballs.

Eigentlich gilt im Fußball: Wichtig ist auf dem Platz. Aber was abseits davon passiert, kann mindestens genauso unterhaltsam sein. Das stellt der langjährige Funktionär Georg Pangl unter Beweis. Er erzählt warum er einmal einen Nachwuchsteamspieler inständig bat, einen Elfmeter zu verschießen. Was er als Doppelgänger von Silvio Berlusconi erlebte. Und wie er hautnah die skurrilen Sitzungen miterlebte, in denen aus der Katar-WM plötzlich eine Winter-WM wurde. Pangl saß mit Blatter, Infantino und Co. am Konferenztisch. Für die Zukunft des Fußballs zeichnet der Insider einige sehr düstere Prognosen.



SN/egoth Mein Theater der Träume.



Barbara Schett: Ich bin was ich bin.

Schett schaffte es in der Weltrangliste 1999 bis auf Platz sieben und ist somit Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin aller Zeiten. Ihrer sportlichen Karriere folgte ein beruflicher Höhenflug als Sportreporterin und Moderatorin. In diesem Buch schreibt Schett über Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, von ihrer Heimat in Tirol und von ihrem Zuhause in Australien.

SN/egoth Ich bin was ich bin.

Jasmin Ouschan: Alles auf Sieg. Das Streben nach Perfektion.

"Ich besitze so viel mehr Fähigkeiten, als Kugeln in Löcher zu versenken." Jasmin Ouschan hat mit der früheren SN-Journalistin Nina Strasser ein Buch darüber geschrieben, wie man die Höhen und Tiefen im Spitzensport bewältigt und trotz Selbstzweifeln und unheilbarer Arthritis weiterkämpft.



SN/seifert Alles auf Sieg.



Lindsey Vonn: Hoch hinaus: Meine Geschichte. Die Autobiografie der erfolgreichsten Skifahrerin aller Zeiten.

86 Weltcupsiege, unzählige Verletzungen und ebenso viele Comebacks und ein Privatleben im Scheinwerferlicht: Dennoch gibt es noch Aspekte über US-Skistar Lindsey Vonn, die noch nicht bekannt sind. In ihrer Autobiografie schildert sie, wie ein ausgewanderter Österreicher ihr auf einem Kinderhügel das Skifahren beibrachte und damit ihre beispiellose Karriere begründete. Sehr offen gibt sie auch Auskunft über Depressionen, die sie lange Zeit belasteten.



SN/edel sports Hoch hinaus,

Andre Hoogeboom: Max Verstappen. Die unautorisierte Biografie des Formel-1-Weltmeisters.

Allein die Charakterisierung von Red-Bull-Rennsportdirektor Helmut Marko als "leicht aufbrausend" im Buch zeigt schon: In dieser Lebensbeschreibung des zweifachen Formel-1-Weltmeisters wurde nichts glattgebügelt oder im Sinne seines Arbeitgebers auf Hochglanz poliert. Der Autor ist ein niederländischer Insider, der die Karriere des Wunderkinds buchstäblich von klein auf mitverfolgt hat.

SN/lübbe Max Verstappen.





Zlatan Ibrahimovic: Adrenalin. Was ich noch nicht erzählt habe.

Ob der schwedische Fußballsuperstar nach seiner Verletzung noch einmal auf den Rasen zurückkehren wird, ist unklar. Fest steht aber: Er hat genug zu erzählen, um seine bereits zweite Biografie zu schreiben. Er erklärt dabei auch, warum er mit 40 Jahren immer noch spielt. "Der Gedanke aufs Aufhören macht mir Angst." Er brauche das Adrenalin, die Auseinandersetzung auf dem Platz. Deshalb hat er auch sein Karriereende verschoben. Warum er beim AC Milan landete? Als sich ein Wechsel zu Napoli zerschlug, wo er sich wie einst Diego Maradona feiern lassen wollte, fragte er seinen Berater Mino Raiola: "Welches Team steckt am meisten in der Scheiße?"



SN/malik Adrenalin.





Hermann Gerland: Immer auf'm Platz. Mein Leben für den Fußball.

Eine Karriere, die sich von den Hartplätzen des Ruhrgebiets bis zur Hochglanz-WM in den Stadionpalästen von Katar erstreckt: Hermann Gerland ist einer der letzten Dinosaurier einer untergegangenen Fußballzeit und hat dennoch als Wegbegleiter von Stars wie David Alaba oder Thomas Müller wichtige Weichen für die Generation Tik-Tok gestellt. Schon als Spieler war der langjährige Nachwuchs- und Assistenztrainer von Bayern München ein Typ, der keinem Zweikampf aus dem Weg ging. So beginnt auch die Biografie: Ein Anrufer drohte Gerland, damals Bochum-Trainer, ihn wegen Erfolglosigkeit des Clubs umzubringen. Gerland nannte ihm seiner Wohnadresse und sagte: "Pass auf, dass der erste Schuss trifft…"

SN/droemer Immer auf’m Platz.





Christian Spiller: Der Fluch der Megaclubs

"Die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht." Der alte Spruch von Sepp Herberger stimmt immer seltener. Die Schere zwischen arm und reich öffnet sich immer weiter, damit wird dem Fußball auch viel von seiner Unvorhersehbarkeit genommen. Spieler, Manager, Wissenschafter und Fans sagen, was im System falsch läuft.

SN/rororo Der Fluch der Megaclubs.

Sjoerd Mossou: Stadion. Die besten Fußballarenen

Echten Fans ist kein Weg zu weit, um die schönsten Fußballtempel der Welt zu besuchen. In diesem Band sind 365 davon stimmungsvoll in Szene gesetzt. Nicht nur Anfield Road oder Camp Nou kommen vor, auch die Hohe Warte und siehe da - der Sportplatz Maria Alm.