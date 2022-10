Gewichtheberin Lena Raidel bei EM in den Top-Ten

Gewichtheberin Lena Raidel aus Straßwalchen hat bei der U20-EM in Durres (Albanien) Platz zehn in der Kategorie bis 71 Kilogramm erreicht.

Die für den USV Lochen startende 18-Jährige war als Neuling in dieser Altersklasse mit ihrer Leistung von 78 kg im Reißen und 95 kg im Stoßen sehr zufrieden. Teamkollegin Victoria Steiner kam wegen zu weniger gültiger Versuche nicht in die Wertung.

Bei der Jugend-EM vor drei Jahren erreichte Raidel Rang sechs, allerdings unter anderen Voraussetzungen als Schülerin des SSM und noch in der Klasse bis 81 Kilogramm. Seither hat sie ihr Gewicht deutlich reduziert.

Die aktuelle EM-Vorbereitung verlief für Lena Raidel nur bedingt wie geplant. "Das Abtrainieren bei der Staatsmeisterschaft vor zwei Wochen in die 64-kg-Klasse hat sehr viel an Substanz gekostet", erklärte die Athletin vom USV Lochen. Sie stieg daher für die EM in die 71-kg-Klasse auf. Raidel gehört in Durres zu den Jüngsten in der U20-Kategorie, ist zudem als Fitnesstrainerin berufstätig und absolviert derzeit eine Ausbildung.