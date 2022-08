Gigler nimmt bei Rom-EM das Kraulsprint-Finale ins Visier

Der Kärntner Heiko Gigler im Kraulsprint und die Salzburger EM-Debütantin Anastasia Tichy über 200 m Delfin sind am Dienstag bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom ins Semifinale eingezogen. Der 26-jährige Gigler blieb in 22,17 Sek. nur 0,12 Sek. über seinem OSV-Rekord. Er kam als Neunter weiter, Tichy als Zwölftbeste. Die 18-Jährige überzeugte mit 2:14.00 Min., ihre persönliche Bestzeit drückte sie um 1,27 Sek. Tichy ist um 19.26 Uhr an der Reihe, Gigler um 18.24.

"Es ist besser gegangen als erwartet, ich freue mich aufs Semifinale", meinte Gigler mit einem Lächeln. "Ich hoffe, dass ich dann eine Zeit unter 22 schwimme, auch wenn das ein hartes Eisen ist." Sein Teamkollege Simon Bucher schied in 22,85 Sek. als 41. aus. Beide hoben die Chance in der Staffel am Mittwoch über 4 x 100 m Lagen hervor. "Gewinnen wird es Italien", schätzt Gigler. "Ich glaube aber, dass wir ums Podium mitmischen können. Ein dritter Platz kann schon rausschauen." Bucher: "Wir werden ordentlich angasen. Wäre schon toll, wenn etwas Cooles dabei herausschaut."

Tichy belohnte sich nach drei couragierten Delfin-Leistungen mit der Teilnahme an der Abendssession. Zwar waren nur 19 Aktive angetreten, von denen sie aber doch sechs hinter sich ließ. Einen Platz machte sie noch wegen der Nationenregel gut, denn die dritte Britin fiel aus der Wertung. "Es hat sich voll gut angefühlt, ich bin gut durch das Wasser gekommen. Alles, wie ich es wollte - zwei Bestzeiten, ein Semifinale", zog die SU-Salzburgerin-Athletin bereits ein EM-Resümee.

Ihr engerer Landsmann Luka Mladenovic schied über 200 m Lagen in 2:06,00 (19.) aus, mehr als zwei Sekunden fehlten auf seine Bestzeit. In zwei Wochen wird der 18-Jährige bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lima in Peru sein, um an sein Junioren-EM-Silber über 200 m Brust anzuschließen. "Es wird spannend, ob ich wieder in Form kommen kann", meinte der Schüler mit Matura-Termin Frühjahr 2024. Mit österreichischen Meisterschaften und EM hatte er ein zuletzt dichtes Wettkampfprogramm. Mit Coach Plamen Ryaskov soll nun ein passender Plan erstellt werden.

In der Dienstag-Finalsession sind vor Gigler und Tichy Bernhard Reitshammer und Valentin Bayer im Endlauf über 50 m Brust engagiert (18.12 Uhr). Reitshammer hatte sich wegen seines Finaleinsatzes über 200 m Lagen streichen lassen.