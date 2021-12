Gigler und Reitshammer als Elfte ins Kurzbahn-WM-Semifinale

Der Kärntner Heiko Gigler und der Tiroler Bernhard Reitshammer sind am Montag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Abu Dhabi jeweils als Elfter in ein Semifinale aufgestiegen. Gigler blieb über 100 m Kraul in 47,07 um 0,07 Sek. über seinem zwei Wochen alten österreichischen Rekord, Reitshammer genügten über 50 m Brust 26,54 Sek. zur Qualifikation für die Top 16. Der Niederösterreicher Christopher Rothbauer wurde disqualifiziert.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Heiko Gigler gelang der Aufstieg ins WM-Semifinale recht klar/Archiv

Über 200 m Lagen verpasste Lena Kreundl in persönlicher Bestzeit von 2:09,76 Min. als 15. das Finale der Top acht um 1,16 Sek., Nina Gangl kam über 50 m Kraul auf 25,21 Sek. Das war für das Weiterkommen um 0,77 Sek. zu langsam. Die WM-Debütantin wurde 33. Neben Gigler und Reitshammer in ihren Semifinali ist aus österreichischer Sicht auch Caroline Pilhatsch in der Montag-Finalsession (15.00 Uhr MEZ, live ORF Sport +) im Einsatz. Die 22-jährige Vize-Weltmeisterin von Hangzhou 2018 bestreitet den Endlauf über 50 m Rücken (16.12 Uhr).