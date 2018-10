Giorgi erste Finalistin beim Upper Austria Ladies in Linz

Camila Giorgi ist die erste Finalistin des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz. Die 26-jährige Italienerin bezwang am Samstag die Belgierin Alison van Uytvanck nach 104 Minuten mit 6:3,6:4. Sie steht damit zum zweiten Mal nach 2014 im Endspiel des einzigen WTA-Turniers in Österreich. In diesem trifft sie auf Andrea Petkovic (GER) oder die Russin Jekaterina Alexandrowa.

Österreichs derzeit beste Tennis-Spielerin, Barbara Haas, musste indes ihren geplanten Trip nach Luxemburg absagen. Haas hat in Linz eine kleine Zerrung im Oberschenkel erlitten und daher ihr Antreten abgesagt. "Nichts Schlimmes, aber zuviel um eine Turniermatch zu bestreiten. In zwei, drei Tagen sollte es wieder in Ordnung sein", meinte ihr Coach Jürgen Waber am Samstag. Quelle: APA