Giro-Mitfavorit Roglic verliert Helfer wegen Corona

Im Radsport häufen sich erneut die Corona-Infektionen, Favorit Primoz Roglic muss deshalb beim am Samstag beginnenden Giro d'Italia auf zwei wichtige Helfer verzichten. Wie sein Team Jumbo-Visma mitteilte, können Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss und Bergspezialist Robert Gesink aufgrund von Covid-Erkrankungen nicht in Fossacesia Marina an den Start gehen. Das Duo wird durch Jos van Emden und Rohan Dennis ersetzt.

BILD: SN/APA/AFP/JOSEP LAGO Rückschlag für den Slowenen Roglic

Roglic gilt neben Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel als Favorit auf den Gesamtsieg bei der zweitwichtigsten Landesrundfahrt. Jumbo-Visma musste bereits vor eineinhalb Wochen zwei Fahrer vom Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich zurückziehen. Sam Oomen und Tosh van der Sande waren aufgrund von positiven Coronatests kurzfristig nicht zum Start erschienen. Am Anfang der Woche teilte das Team Trek-Segafredo mit, dass ihr Kapitän Giulio Ciccone den Giro wegen einer Covid-Erkrankung verpasst. Zuvor hatte das Virus bereits den Franzosen Warren Barguil gestoppt, der in Italien das Team Arkéa-Samsic anführen sollte.