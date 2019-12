Gladbach schloss zu Leipzig auf, Bayern in Freiburg 3:1

Borussia Mönchengladbach hat am Mittwoch in der deutschen Fußball-Bundesliga nach Punkten zu Spitzenreiter RB Leipzig aufgeschlossen. Die "Fohlen" feierten gegen Paderborn einen 2:0-Heimsieg und liegen damit nach 16 Runden nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Sachsen, die am Dienstag ein 3:3 in Dortmund geholt hatten.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Lars Stindl traf vom Elferpunkt zum 2:0-Endstand für Gladbach