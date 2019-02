Glücklicher 120:118-Heimsieg von Golden State gegen Miami

Die Golden State Warriors haben am Sonntag einen glücklichen 120:118-Heimsieg über Miami Heat gefeiert. Der NBA-Champion wurde von Kevin Durant mit 39 Punkten angeführt, hatte aber im Finish Glück. Die Referees übersahen nämlich ein Doppeldribbling von Durant. So kam der Western-Conference-Leader zum bereits 15. Erfolg in seinen jüngsten 16 Partien der besten Basketball-Liga der Welt.

SN/APA (AFP)/Christian Petersen Glück für Stephen Curry und seine Warriors