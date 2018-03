Glückstag für Juventus im Titelrennen

Im Zweikampf mit Napoli an der Tabellenspitze der Serie A hatte Juventus Turin am Samstag das Glück auf seiner Seite. Dank eines Treffers von Paulo Dybala in der 93. Minute siegte Juve auswärts bei Lazio Rom mit 1:0 und liegt nun bei einem bestrittenen Spiel weniger nur noch einen Punkt hinter Leader Napoli, der gegen die AS Roma 2:4 unterlag.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Paulo Dybala trifft in der Nachspielzeit zum Juve-Sieg