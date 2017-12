Gmunden baute Tabellenführung aus

Gmunden hat seine Führung in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Am Samstag feierten die Oberösterreicher in der 15. Runde bei Schlusslicht Graz einen 90:73-(46:36)-Erfolg und liegen nach einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage sechs Zähler vor ihrem ersten Verfolger Kapfenberg. Die Steirer hatten bereits am Freitag in Oberwart 88:82 gewonnen.

Indes hielten Wels und Vienna Anschluss an die Top Vier. Die Oberösterreicher setzten sich gegen den Tabellendritten Traiskirchen 79:66 (44:37) durch, die Wiener feierten ebenfalls vor eigenem Publikum einen 118:106-(51:45)-Erfolg über den Vierten Klosterneuburg. Beide Teams sind je zwei Punkte von Platz vier entfernt. (APA)