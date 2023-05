Götzis: Wo man nach dem Höchsten strebt

In der ganzen Sportwelt kennt man die 12.000-Einwohner-Gemeinde in Vorarlberg, denn dort fanden Sternstunden der Leichtathletikgeschichte statt. Die 48. Auflage des Mehrkampfmeetings an diesem Wochenende verspricht wieder absolute Weltklasseleistungen.

Katarina Johnson-Thompson will auch heuer in Götzis hoch hinaus.

Ganze vier Athleten gibt es auf der Welt, die schon einmal die magische Grenze von 9000 Punkten im Zehnkampf überboten haben. Einen davon kann man an diesem Wochenende in Götzis bewundern. Der Kanadier Damian Warner, der bei Olympia in Tokio 2021 auf 9018 Zähler kam, ist das Aushängeschild bei der 48. Auflage des Mehrkampfmeetings im Möslestadion. Insgesamt sind im Zehnkampf fünf Athleten aus den Top-Ten der Weltrangliste gemeldet, im Siebenkampf der Frauen sind es acht aus den Top-Ten.

Pionier Elmar Oberhauser

Sieben Mal hat Warner schon in Götzis gewonnen, womit er sich längst zu den Legenden gesellt hat, die in Vorarlberg Leichtathletikgeschichte schrieben. Zunächst aber bedurfte es einer Portion Pioniergeist, um in dem schmucken Leichtathletikstadion ein internationales Meeting aufzuziehen. Zum Gründerteam gehörte ein gewisser Elmar Oberhauser. Das spätere Schwergewicht am Küniglberg war damals, 1975, Sportchef im ORF-Landesstudio Vorarlberg. Obwohl die Premiere ein finanzieller Reinfall war, machten die Veranstalter weiter. "Der Publikumszuspruch hat uns motiviert", sagte der langjährige Meetingchef Konrad Lerch.

Zwei Weltrekorde von Daley Thompson

Schon beim zweiten Meeting wies Sieger Guido Kratschmer, bald danach Olympiazweiter in Montreal den Weg in eine hochklassige Zukunft. Sein deutscher Landsmann Jürgen Hingsen und der Brite Daley Thompson trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen, und die Österreicher Sepp Zeilbauer (zwei Mal Götzis-Sieger) und Georg Werthner machten neben der Überfliegern keine schlechte Figur. Zwei Weltrekorde von Daley Thompson (8648 bzw. 8730 Punkte) 1980 und 1982 brachten auch das Möslestadion mit seiner ganz eigenen Atmosphäre und dem begeisterungsfähigen Publikum in die Eliteliga der Leichtathletikarenen.

Sebrles Sternstunde 2001

Später setzten der Weißrusse Eduard Hämälainen und der Este Erki Nool die Glanzlichter, ehe Roman Sebrle am 26. und 27. Mai 2001 Sportgeschichte schrieb. Mit 9026 Punkten durchbrach der Tscheche als erster Mensch die 9000er-Schallmauer. Veranstalter Lerch hatte die Weltrekordpremiere von 30.000 Euro vorsorglich versichern lassen. Allerdings im Glauben, dass Sebrles Landsmann und Weltrekordhalter Tomas Dvorak die 9000 knacken könnte. Sebrle siegte noch vier Mal und war damit bis Damian Warner Götzis-Rekordsieger.